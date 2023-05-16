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Названа дата первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси

Одна из российских авиакомпаний, "Азимут", объявила о запланированной дате первого непосредственного рейса из Москвы в Тбилиси. Информация опубликована в Telegram-канале РБК.

Названа дата первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси
© unsplash.com

Согласно сообщению, перелет состоится 19 мая. При этом подробности о времени вылета и количестве пассажиров пока не разглашаются.

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Напомним, в начале мая грузинские авиационные власти выдали разрешение "Азимуту" на осуществление рейсов в страну. Но с пометкой, что не более семи в неделю.

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