Названа дата первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси

Одна из российских авиакомпаний, "Азимут", объявила о запланированной дате первого непосредственного рейса из Москвы в Тбилиси. Информация опубликована в Telegram-канале РБК.

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Согласно сообщению, перелет состоится 19 мая. При этом подробности о времени вылета и количестве пассажиров пока не разглашаются.

Напомним, в начале мая грузинские авиационные власти выдали разрешение "Азимуту" на осуществление рейсов в страну. Но с пометкой, что не более семи в неделю.