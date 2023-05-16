Российский самолет вернулся в аэропорт из-за припадка пассажира

Самолет в Тыве вернулся в аэропорт вылета из-за начавшегося эпилептического припадка у пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Ситуация произошла ночью во вторник, 16 мая, с лайнером российской авиакомпании «Тува Авиа», летевшим из Кызыла в Кургунтук.

«После взлета капитан воздушного судна принял решение о его возврате на аэродром вылета по причине эпилептического припадка пассажира», — говорится в сообщении.