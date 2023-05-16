На Алтае прогнозируют рост турпотока: «Летом будет не протолкнуться»
На Алтай этим летом ожидается небывалый спрос. Уже сейчас на популярных дорогах образовались пробки. Власти Алтайского края прогнозируют повышение туристического потока на 5-7 %. Такими данными с журналистами поделился глава управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.
«На июнь уже занято 56 % номеров в гостиницах Алтайского края, на июнь – 47 %, а на август 38 % номеров», – сообщил Евгений Дешевых.
Руководитель управления также подчеркнул, что по итогам прошлого года значительно вырос интерес туристов к единственной в Сибири игровой зоне «Сибирская монета», расположенной в живописных предгорьях на границе с ОЭЗ «Бирюзовая Катунь».
Директор туристического агентства «Серфари» Анастасией Дядич в разговоре с обозревателем «ФедералПресс» уточнила, что прогнозы вполне оправданы.
«Интерес к Алтаю высокий, и не только со стороны сибиряков, но и жителей других регионов. Большой интерес проявляют москвичи, для них это открытие – оказывается в глубине нашей страны таится такое сокровище. Этот рост интереса к Алтаю начался в ковидное время, когда были закрыты международные вылеты и многие впервые решили отдохнуть в России. Потом «сарафанное радио» сделало свое дело и с каждым годом количество желающих посетить Алтай стало расти», – отмечает Анастасия Дядич.
По словам руководителя турагентства, хорошие отели в сезон забронировать уже невозможно.
«Увеличивается и количество групповых туров на Алтай, как из Москвы, так и из регионов. Это различные авторские, экскурсионный, йога и ретрит-туры. Мы из Омска предлагаем вело-туры и йога-туры на Алтай, и они также пользуются спросом», – резюмировала Дядич.