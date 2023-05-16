На Алтае прогнозируют рост турпотока

«Интерес к Алтаю высокий, и не только со стороны сибиряков, но и жителей других регионов. Большой интерес проявляют москвичи, для них это открытие – оказывается в глубине нашей страны таится такое сокровище. Этот рост интереса к Алтаю начался в ковидное время, когда были закрыты международные вылеты и многие впервые решили отдохнуть в России. Потом «сарафанное радио» сделало свое дело и с каждым годом количество желающих посетить Алтай стало расти», – отмечает Анастасия Дядич.