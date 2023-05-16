На гостиничном рынке продолжается борьба за наследство «Букинга»

Компания Bronevik.com, которая специализируется на контрактинге отелей и в прошлом году стала частью MTC Travel, объявила о смягчении правил подключения новых партнеров. Накануне летнего сезона гостиницы могут выставить свои предложения на условиях сниженной комиссии – 15 вместо 20%, указанных в договоре-оферте.

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Чтобы подключиться к системе, отелям, ранее не работавшим с Bronevik.com, предлагают заполнить форму регистрации и принять договор-оферту до 30 июня текущего года. Как считают в компании, акция будет особенно полезной для мини-гостиниц, хостелов, пансионатов, а также объектов, которые принимают туристов только летом. Это, например, глэмпинги.

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«Снижение комиссии стало очередным шагом Bronevik.com по улучшению сотрудничества с партнерами. С начала года мы уже выпустили два масштабных обновления: перешли на договор-оферту и запустили новую тарифную политику. Снижение комиссии поможет в первую очередь представителям малого и среднего бизнеса, для которых вознаграждение агрегатора является наиболее чувствительным вопросом. Новые объекты размещения смогут быстрее выйти на рынок онлайн-продаж в высокий сезон и попасть в каналы Bronevik.com, среди которых крупнейшие российские онлайн-площадки», – приводятся в пресс-релизе слова исполнительного директора Bronevik.com Марины Гончаренко.

Эксперты, опрошенные редакцией, считают эту новость, безусловно, позитивной и отчасти закономерной. Член правления Лиги малых отелей и хостелов Ольга Воинова обратила внимание, что ушедший из России Booking.com брал с российских гостиниц в среднем как раз 15%. И так как иностранный агрегатор контролировал до 70% индивидуальных бронирований в России, рынок привык к его условиям и считает такое вознаграждение справедливым – платить больше, по мнению Ольги Воиновой, гостиницы не готовы. Комиссию в 15% назвала средней по рынку и Александра Юшутина, исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана.

В Bronevik, в свою очередь, считают сравнение своих предложений с тарифами других агрегаторов, работающих на B2C-рынках, не совсем правильным. Комментаторы, как говорят представители компании, упускают важный момент: Bronevik – универсальный канал дистрибуции, работающий как с B2C-, так и с B2B-аудиторией. Помимо индивидуальных путешественников, которые бронируют отели на сайте, предложениями компании пользуются крупнейшие витрины путешествий – Ostrovok, Яндекс.Путешествия, Tutu.ru, а также MTC Travel. Также клиентами компании являются многие туроператоры и агентства в нише business travel. При этом работа с туроператорами и агентствами имеет свою специфику. Агрегатор делится комиссией, которую он получает от отеля, с туроператорами и агентами, чтобы те включали отели в свои туристические пакеты.

Если вернуться к размеру комиссии Booking.com, то указанные экспертами 15% – это базовая ставка. Однако в реальности, при продвижении объекта в рекомендациях комиссия Booking.com составляла 20–25%, а в случае приоритетной выдачи объекта в поиске сервис повышал комиссию до 30–35%.