В Турции стала популярна новая схема мошенничества

На турецких курортах все большую популярность приобретает новая схема мошенничества, которая позволяет некоторым туристам бесплатно отдыхать в отелях. Об этом сообщает "Турпром".

Сначала недобросовестные посетители жалуются на якобы полученные травмы на территории отеля и другие неудобства. А после они требуют денежной компенсации или бесплатных дней проживания.

Юристы оказывают помощь этим мошенникам, и в Турции уже появилось несколько организаций, специализирующихся на таких услугах. Статистика свидетельствует о том, что наиболее часто этой мошеннической схемой пользуются туристы из Великобритании.

Отельные предприятия предпринимают меры для борьбы с мошенниками, проводя проверки. Они изучают медицинские заключения, анализируют записи с видеокамер и даже осматривают профили туристов в социальных сетях, чтобы выявить возможные фальсификации.