После смерти россиянина туристам запретят посещение мыса на Пхукете

Выход к скалам на мысе Промтхеп на Пхукете могут запретить после гибели туриста из России. На прошлой неделе волна накрыла четырех человек, и один из них в итоге не смог спастись. Трагические случаи здесь происходили и раньше. Это место популярно у любителей эффектных фотографий. Ради шикарного вида экстремалы лезут на самый обрыв, где бушуют волны, забывая обо всех мерах предосторожности.

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Власти ищут способ, как избежать несчастных случаев в дальнейшем. На побережье установлены знаки, предупреждающие о риске спуска к скалам, но большинство их просто не замечает. Одним из вариантов является строительство забора. Этот способ рассматривался и раньше. Однако он был отвергнут, так как ограждение испортит вид, ради которого туристы и едут на самую южную точку острова.

Сейчас мэр Раваи вынес вопрос безопасности на мысе на повестку ближайшего совещания в администрации муниципалитета и на общественное обсуждение. «Нам нужно найти способ остановить это. Возможно, придется запретить людям спускаться вниз по мысу», – говорит Арун Солос.