$79.10+1.9086.09+1.84

Из-за смерти россиянина на Пхукете туристам хотят запретить посещение популярного места

Выход к скалам на мысе Промтхеп на Пхукете могут запретить после гибели туриста из России. На прошлой неделе волна накрыла четырех человек, и один из них в итоге не смог спастись. Трагические случаи здесь происходили и раньше. Это место популярно у любителей эффектных фотографий. Ради шикарного вида экстремалы лезут на самый обрыв, где бушуют волны, забывая обо всех мерах предосторожности.

После смерти россиянина туристам запретят посещение мыса на Пхукете
© tourdom.ru

Власти ищут способ, как избежать несчастных случаев в дальнейшем. На побережье установлены знаки, предупреждающие о риске спуска к скалам, но большинство их просто не замечает. Одним из вариантов является строительство забора. Этот способ рассматривался и раньше. Однако он был отвергнут, так как ограждение испортит вид, ради которого туристы и едут на самую южную точку острова.

Сейчас мэр Раваи вынес вопрос безопасности на мысе на повестку ближайшего совещания в администрации муниципалитета и на общественное обсуждение. «Нам нужно найти способ остановить это. Возможно, придется запретить людям спускаться вниз по мысу», – говорит Арун Солос.

«Забор туристов точно не остановит», – считают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Самое верное решение – сделать таблички с фотографиями погибших и датами их гибели», – предлагают шоковую терапию туристы. По мнению некоторых участвующих в обсуждении, спасет только круглосуточное дежурство полицейских: «Как кто полез селфи делать – сразу в участок и оплачивать штраф тыщ 30 батов».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий