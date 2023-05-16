После смерти россиянина туристам запретят посещение мыса на Пхукете

Из-за смерти россиянина на Пхукете туристам хотят запретить посещение популярного места
Выход к скалам на мысе Промтхеп на Пхукете могут запретить после гибели туриста из России. На прошлой неделе волна накрыла четырех человек, и один из них в итоге не смог спастись. Трагические случаи здесь происходили и раньше. Это место популярно у любителей эффектных фотографий. Ради шикарного вида экстремалы лезут на самый обрыв, где бушуют волны, забывая обо всех мерах предосторожности.
Власти ищут способ, как избежать несчастных случаев в дальнейшем. На побережье установлены знаки, предупреждающие о риске спуска к скалам, но большинство их просто не замечает. Одним из вариантов является строительство забора. Этот способ рассматривался и раньше. Однако он был отвергнут, так как ограждение испортит вид, ради которого туристы и едут на самую южную точку острова.
Сейчас мэр Раваи вынес вопрос безопасности на мысе на повестку ближайшего совещания в администрации муниципалитета и на общественное обсуждение. «Нам нужно найти способ остановить это. Возможно, придется запретить людям спускаться вниз по мысу», – говорит Арун Солос.
«Забор туристов точно не остановит», – считают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Самое верное решение – сделать таблички с фотографиями погибших и датами их гибели», – предлагают шоковую терапию туристы. По мнению некоторых участвующих в обсуждении, спасет только круглосуточное дежурство полицейских: «Как кто полез селфи делать – сразу в участок и оплачивать штраф тыщ 30 батов».