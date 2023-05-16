Составлен топ лучших направлений для отдыха в России в мае

Российским путешественникам рассказали о трех регионах страны, где можно отдохнуть в мае. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса «Слетать.ру».

© Слово и Дело

В первую очередь специалисты выделили Дагестан. В мае температура здесь уже достигает +20...+22 градусов. Начать знакомство с республикой лучше всего с Сулакского каньона — самого глубокого в Европе, пишет издание «Деловой Петербург».

Также на территории региона находятся более 50 аулов-призраков, оставленных людьми. Самый популярный из них — Гамсутль, который является настоящим музеем под открытым небом.

Также положительные эмоции и впечатления может подарить поездка в Калининградскую область. Европейская архитектура, Балтийское море и пляжи — все это стоит того, чтобы отправиться в этот регион.