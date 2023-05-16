"Ираэро" подала заявку на выполнение полетов из Москвы в Грузию

Авиакомпания "Ираэро" подала в Росавиацию заявку на выполнение полетов из Москвы в грузинские Тбилиси и Батуми. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

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"Подана заявка на выполнение полетов в Батуми, Тбилиси из Москвы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что 19 мая в Росавиации состоится совещание, на котором будут принимать решение о выдаче допусков. Ранее "Ираэро" рейсы в Грузию никогда не выполняла.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Визовый режим с этой страной был введен по решению российских властей в 2000 году. 15 мая об открытии продажи билетов на рейсы из Москвы в Тбилиси сообщила авиакомпания "Азимут".