Самарские пляжи готовят к летнему сезону

Всем необходимым оборудуют 8 городских пляжей Самары. В этом году планируется установить 1774 единицы пляжного оборудования, из них 147 единиц – совсем новое.
Еще 322 предмета "пляжного интерьера" заменят или отремонтируют.
Известно, что установят скамейки с навесами, детский игровой комплекс, оборудование с баскетбольным щитом, настил на пляжной зоне для маломобильных граждан, теневые зонты и навесы. Также оборудуют контейнерные площадки и устройства для мытья ног.
Купальный сезон начнется 15 июня. Сейчас уровень воды – 30,5 м, а чтобы разместить свежий песок на пляжах, нужно 29 м. После паводка специалисты будут проверять качество воды. Первые пробы возьмут 16 и 23 мая.
Что касается безопасности отдыхающих, в этом сезоне установят 200 знаков о запрете купания. 85 из них уже установили. На официальных пляжах будут работать спасатели, сообщает горадминистрация.