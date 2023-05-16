Самарские пляжи готовят к летнему сезону

Всем необходимым оборудуют 8 городских пляжей Самары. В этом году планируется установить 1774 единицы пляжного оборудования, из них 147 единиц – совсем новое.

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Еще 322 предмета "пляжного интерьера" заменят или отремонтируют.

Известно, что установят скамейки с навесами, детский игровой комплекс, оборудование с баскетбольным щитом, настил на пляжной зоне для маломобильных граждан, теневые зонты и навесы. Также оборудуют контейнерные площадки и устройства для мытья ног.

Купальный сезон начнется 15 июня. Сейчас уровень воды – 30,5 м, а чтобы разместить свежий песок на пляжах, нужно 29 м. После паводка специалисты будут проверять качество воды. Первые пробы возьмут 16 и 23 мая.