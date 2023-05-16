Уже в мае могут появиться пакетные туры с перелетом из РФ в Грузию

Как только рейсы загрузят в систему, через пару дней составят пакетные туры.

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Уже в этом месяце могут появиться пакетные туры с прямым авиасообщением между Грузией и РФ в ассортименте туроператоров.

Согласно информации, опубликованной на сайте Ассоциации туристических операторов России, сейчас специалисты сферы туризма занимают выжидательную позицию, которая продлится примерно две недели.