Уже в мае могут появиться пакетные туры с перелетом из РФ в Грузию
Как только рейсы загрузят в систему, через пару дней составят пакетные туры.
Уже в этом месяце могут появиться пакетные туры с прямым авиасообщением между Грузией и РФ в ассортименте туроператоров.
Согласно информации, опубликованной на сайте Ассоциации туристических операторов России, сейчас специалисты сферы туризма занимают выжидательную позицию, которая продлится примерно две недели.
Необходимо также сформировать расписание прямых авиарейсов для дальнейшего планирования. Но точных сроков не называется.