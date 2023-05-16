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В Ялте на майские праздники отели были заполнены на 60-70%

Глава администрации Ялты Янина Павленко сказала, что во время майских праздников отели города были заполнены на 60-70%.

В Ялте на майские праздники отели были заполнены на 60-70%
© runews24.ru

Она отметила, что аншлага в нынешнем году может и не быть, но пустовать пляжи не будут. На данный момент отдыхающие люди уже есть, несмотря на то, что начало мая выдалось холодным.

Павленко добавила, что 72 городские пляжа почти готовы. На сегодняшний день там проводят уборку. Также водолазы обследовали дно. Мониторинг проводят каждый день.

Все пляжи планируют открыть уже к 29 мая. Еще часть подали или готовятся подать документы.

Глава администрации заявила, что общедоступных пляжей в сезон собираются запустить более 80.

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