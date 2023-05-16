На Курильские острова запускают дополнительные рейсы

По поручению губернатора Сахалинской области из аэропорта Южно-Сахалинска на Курильские острова будет летать больше рейсов. Уже сейчас фиксируется повышенный спрос на билеты в туристический сезон.

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С июня количество авиарейсов из Южно-Сахалинска в Курильск увеличится с семи до девяти. В июле количество рейсов вырастет до 14 в неделю: вылетать будут дважды в сутки. Количество рейсов в Южно-Курильск пока сохранится: по одному в день.

В июле частоту полетов могут увеличить до 10 в неделю – ориентироваться будут на спрос.

Как отметил губернатор области Валерий Лимаренко, жители Курил должны иметь возможность беспрепятственно летать на Сахалин.

«Будем прорабатывать все возможные варианты с авиакомпанией «Аврора», с учетом возникающей потребности и технической возможности. Если билеты закончились, значит нужно вводить дополнительные рейсы», – отметил губернатор.