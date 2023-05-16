Россияне начали массово бронировать туры в Европу

Российские путешественники начали массово бронировать туры в Европу после возобновления продаж билетов на курорты в Греции, Черногории, Италии, Кипра и Португалии.

И это несмотря на то, что цены на отдых значительно выросли и действуют некоторые ограничения.

По информации издания Forbes, количество бронирований этим летом превышают показатель за аналогичный период в 2022 году в десятки раз. Объясняется это «усталостью от Турции». Хотя некоторые туроператоры предлагают добираться до курортов Европы через Стамбул, а также через Дубай, Касабланку и Бахрейн.