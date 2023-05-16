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Россияне начали массово бронировать туры в Европу

Лидерами направлений для большинства туроператоров являются Греция, Италия, Испания, Черногория и Кипр.

Россияне начали массово бронировать туры в Европу
© runews24.ru

Российские путешественники начали массово бронировать туры в Европу после возобновления продаж билетов на курорты в Греции, Черногории, Италии, Кипра и Португалии.

И это несмотря на то, что цены на отдых значительно выросли и действуют некоторые ограничения.

По информации издания Forbes, количество бронирований этим летом превышают показатель за аналогичный период в 2022 году в десятки раз. Объясняется это «усталостью от Турции». Хотя некоторые туроператоры предлагают добираться до курортов Европы через Стамбул, а также через Дубай, Касабланку и Бахрейн.

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