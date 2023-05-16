$79.98+0.8887.16+1.08

Турист сообщил о проблемах с картой UnionPay в Турции

Российский турист, отправившийся в Турцию, поделился своими впечатлениями при попытке воспользоваться картой UnionPay. Кроме того, на своем блоге в «Дзен» мужчина рассуждал какую лучше брать с собой для отдыха валюту и в каком виде.

Турист сообщил о проблемах с картой UnionPay в Турции
© runews24.ru

Турист сообщил, что в Турции у него были с собой наличные евро и рублевая пластиковая карта китайской платежной системы UnionPay.

Однако при обмене на местную валюту, курс конвертации оказался гораздо выше, чем официальный, а банкоматы не принимали его карту.

Поэтому турист выяснил, что в Турцию лучше ехать с наличными евро. От 100 евро, приобретенных в России за 8600 рублей и обменяв их в Стамбуле, он получил 2380 лир, что является самым выгодным курсом.

Также, он отметил, что обменять валюту в обменных пунктах, находящихся вдали от центральных туристических улиц и достопримечательностей, выгоднее, чем на улицах. Кроме того, курс обмена может сильно отличаться в разных точках.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий