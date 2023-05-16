Турист сообщил о проблемах с картой UnionPay в Турции

Российский турист, отправившийся в Турцию, поделился своими впечатлениями при попытке воспользоваться картой UnionPay. Кроме того, на своем блоге в «Дзен» мужчина рассуждал какую лучше брать с собой для отдыха валюту и в каком виде.

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Турист сообщил, что в Турции у него были с собой наличные евро и рублевая пластиковая карта китайской платежной системы UnionPay.

Однако при обмене на местную валюту, курс конвертации оказался гораздо выше, чем официальный, а банкоматы не принимали его карту.

Поэтому турист выяснил, что в Турцию лучше ехать с наличными евро. От 100 евро, приобретенных в России за 8600 рублей и обменяв их в Стамбуле, он получил 2380 лир, что является самым выгодным курсом.