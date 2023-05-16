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Горы станут безопасней

Во вторник, 16 мая, в силу вступает порядок, утвержденный МЧС, который обязывает тургруппы сообщать о походах в горы и регистрировать их в ведомстве, сообщает ИА DEITA.RU.

Горы станут безопасней
© Deita.ru

Чрезвычайное ведомство утвердило приказ еще в марте этого года.

Согласно документу, сведения о походе в министерство ЧС должны будут передавать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере туризма, а также инструкторы-проводники, туристы и тургруппы. Причем информировать спасателей должны о тех маршрутах, которые пролегают по труднодоступной местности, по водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни.

Подать информацию можно будет с помощью интернета на официальном сайте МЧС, а также отправить заказное письмо в территориальный орган МЧС или обратиться туда лично.

Напомним, что в прошлом году на Камчатке произошла трагедия с туристами, которые оборвались на Ключевском вулкане, тогда погибло несколько человек. Спасатели долго не могли добраться до туристов. После этого инцидента спасатели еще ни раз вылетали на вулкан для спасения туристов.

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