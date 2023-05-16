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ОАЭ оказались дешевле Турции на 20%

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались дешевле Турции для отдыха российских туристов. Разница составляет до 20%, что кратно увеличило объемы продаж туров.

ОАЭ оказались дешевле Турции на 20%
© Ura.Ru

«Этим летом по сравнению с прошлым продажи туров в ОАЭ выросли кратно. Точные цифры мы узнаем в сентябре, но я уверен, что в этом году Эмираты поставят рекорд по турпотоку из России. Отели в ОАЭ сейчас и вовсе дешевле турецких на 15-20%», — цитируют слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артура Мурадяна «Известия».

По словам Мурадяна, стоимость недельного отдыха в четырехзвездной гостинице ОАЭ сейчас составляет около 100-120 тысяч рублей. В то же время ранее недорогая Турция сейчас по стоимости сравнялась с турами в Таиланд, Шри-Ланку и даже Мальдивы, подчеркнул он.

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