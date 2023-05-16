ОАЭ оказались дешевле Турции на 20%

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались дешевле Турции для отдыха российских туристов. Разница составляет до 20%, что кратно увеличило объемы продаж туров.

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«Этим летом по сравнению с прошлым продажи туров в ОАЭ выросли кратно. Точные цифры мы узнаем в сентябре, но я уверен, что в этом году Эмираты поставят рекорд по турпотоку из России. Отели в ОАЭ сейчас и вовсе дешевле турецких на 15-20%», — цитируют слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артура Мурадяна «Известия».