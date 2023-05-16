Граждане РФ стали для отдыха выбирать поездки в Сочи

"В этом году проживание и авиабилеты в республику значительно подорожали, в то время как в Сочи можно улететь за 7.000-8.000 тыс. руб. в одну сторону и найти недорогое жилье в центральном районе города. Например, двухкомнатная квартира обойдется туристам в 3.500 руб. за сутки проживания", - рассказывают туристы.