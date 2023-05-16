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Граждане РФ стали для отдыха выбирать поездки в Сочи

"Турпром" перечислил причины, по которым российские туристы начали массово выбирать поездки в Сочи, а не в Турцию.

Граждане РФ стали для отдыха выбирать поездки в Сочи
© Banki.loans

Первый фактор в пользу Сочи - стоимость и продолжительность проживания. Турция в этом году стала очень дорогая.

"В этом году проживание и авиабилеты в республику значительно подорожали, в то время как в Сочи можно улететь за 7.000-8.000 тыс. руб. в одну сторону и найти недорогое жилье в центральном районе города. Например, двухкомнатная квартира обойдется туристам в 3.500 руб. за сутки проживания", - рассказывают туристы.

К тому же многие россияне предпочитают более длительный отдых.

Еще один параметр - питание и услуги. Многие россияне предпочитают выбирать продукты сами и даже готовить на отдыхе, им не нужен формат "все включено".

Третий фактор - возможность удаленной работы. В России это делать проще в разных местах благодаря хорошему интернету.

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