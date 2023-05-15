Родители поменяли ребенку подгузник в самолете и довели попутчиков

«Мне пришлось идти в туалет, чтобы вырвать (...). Я ничего не сказала в первый раз. Но во второй раз, когда я услышала, как они лезут в сумку за подгузниками, я спросила, могут ли они пойти в туалет самолета, а не вынуждать всех терпеть этот запах», — написала она.