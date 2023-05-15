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Как правильно сесть на самолет, чтобы не испортить впечатление от отпуска

Даже если туристы имеют при себе все необходимые документы и билеты для посадки в самолет, нужно убедиться в их правильности. Газета The Sun написала, как маленькая опечатка в посадочном талоне британского туриста испортила ему впечатление от отпуска на всю жизнь, рассказывают «Народные Новости».

Как правильно сесть на самолет, чтобы не испортить впечатление от отпуска
© Вести Подмосковья

Британский турист нашел опечатку в своем билете на самолет. Вместо его имени Джон Майкл Смит в посадочном талоне значился Дон Майкл Смит. Пассажир обратился в авиакомпанию, дабы исправить опечатку, а у него потребовали за услугу денежную сумму, да такую, что она превысила ценник билета.

Педантичный Джон-Дон поинтересовался на форуме, могут ли из-за опечатки не пустить его в самолет. Один из пользователей поведал, как на его глазах из-за ошибки в билете в посадке отказали одной даме.

А другой комментатор рассказал, что его задержали и почти отказали в посадке во время остановки в Италии из Нью-Йорка. Ошибка была в том, что его второго имени не оказалось в билете.

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