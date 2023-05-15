Билеты на первые авиарейсы из Москвы в Тбилиси раскупили за два часа

Российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение на полеты в Грузию. Рейсы она будет выполнять семь раз в неделю. Вступил в силу указ Владимира Путина о возобновлении прямого авиасообщения между странами и об отмене виз. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

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Пока сообщение свяжет два города – Москву и Тбилиси, а в дальнейшем планируется назначить рейсы и из других городов России. Грузинская авиакомпания тоже готовится к восстановлению полетов и ведет переговоры с российскими коллегами.

Министерство финансов Грузии уже отметило, что прямое авиасообщение сулит большую прибыль грузинскому бюджету, так как очевидно, что в разы возрастет туристический поток. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили позитивно оценил шаг Москвы об отмене визового режима для граждан Грузии и восстановлении прямого авиасообщения. Он назвал это важным гуманитарным шагом, который облегчит коммуникацию между простыми людьми.

Попасть в Россию без визы на 90 дней можно будет и на автобусе. В рейс они отходят с Тбилисского автовокзала. Это и Москва, и Минводы, и Нальчик.

А детали авиараписания и стоимость билетов на самолет станут известна чуть позже. Билеты на рейс Москва -Тбилиси на 17-18 мая раскупили всего за два часа. Их цена начиналась от 17 тысяч рублей.