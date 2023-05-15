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В Бурятии анонсировали возрождение пешеходного туризма

Пресс-служба правительства Бурятии сообщила о развитии проекта по развитию пешеходного туризма в рамках всероссийской программы «Больше, чем путешествие». Глава региона Алексей Цыденов провел день на экотропе «Танхойская верста» вместе с учащимися школы-интерната № 21, где обсудили развитие экотроп вдоль Байкала.

В Бурятии анонсировали возрождение пешеходного туризма
© runews24.ru

Экологическая тропа протяженностью вдоль живописного побережья Байкала ведет к историко-мемориальному комплексу «Байкальская переправа». По ее протяжению можно ознакомиться с интересными фактами о природе и историческом наследии Южного Байкала. Участники похода решили дополнить программу экскурсии историческими фактами о царских временах, также знакомыми для Байкала, и увидеть развалины моста и железной дороги, которые были построены ещё до революции.

Напомним, что Бурятия является одним из 13 пилотных регионов, в которых будут обновляться туристические тропы для повышения доступности, популяризации и ценности. Генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Иван Шулюпин рассказал, что вместе с регионами запускают развитие пешеходных троп и маршрутов в России для того, чтобы у молодежи была возможность видеть и влюбляться в свою страну через живое взаимодействие.

Жители из 13 регионов России на майские праздники пошли в короткие походы по новым пешеходным маршрутам, которые появятся в каждом уголке страны.

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