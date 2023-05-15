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Туристы решили поплавать на яхте и чудом выжили в «Бермудском треугольнике»

Несколько туристов из разных стран отправились в отпуск мечты в Египет и чудом выжили, плавая на корабле в районе, который называют местным «Бермудским треугольником». Об этом рассказал один из участников происшествия, сообщает The Mirror.

Туристы чудом выжили в «Бермудском треугольнике»
© Lenta.ru

По информации издания, 26 путешественников решили насладиться дайвингом недалеко от берегов Хургады в открытом море на яхте, однако судно резко остановилось и стало переворачиваться. На кадрах с места происшествия видно, как люди цепляются за бортики, пытаясь не соскользнуть с наклонившегося корабля.

В результате яхты потонула, однако никто из пассажиров не пострадал, все находившиеся на борту туристы благополучно выбрались на надувных лодках и ожидали спасателей. Уточняется, что путешественники лишись паспортов и личных вещей, но компания Carlton Fleet, владеющая судном, не стала оказывать им поддержку.

«Вместо того чтобы прислать врачей, они прислали адвокатов, вместо того чтобы оказать помощь, они пытались напугать нас. И вместо того, чтобы взять на себя ответственность за произошедшее, они даже не явились на встречу, на которой изначально обещали предоставить нам компенсацию», — пожаловались путешественники.

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