Туристы чудом выжили в «Бермудском треугольнике»

«Вместо того чтобы прислать врачей, они прислали адвокатов, вместо того чтобы оказать помощь, они пытались напугать нас. И вместо того, чтобы взять на себя ответственность за произошедшее, они даже не явились на встречу, на которой изначально обещали предоставить нам компенсацию», — пожаловались путешественники.