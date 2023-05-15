$79.10+1.9086.09+1.84

Грузия ожидает до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией

ТБИЛИСИ, 15 мая. /ТАСС/. Сфера туризма Грузии получит прибыль от $300 до 400 млн в год после того, как будет восстановлено авиасообщение с РФ. Об этом в понедельник заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.

"В сфере туризма мы ожидаем эффекта примерно от $300 до 400 млн в течение одного года после того, как будут восстановлены полеты (с РФ - прим. ТАСС)", - сказал Давиташвили.

Агентство гражданской авиации Грузии ранее в понедельник сообщило, что к ним уже обратились несколько российских авиакомпаний за разрешением начать выполнять полеты. Как уточнил Давиташвили, всего три авиакомпании обратились к грузинским властям за таким разрешением. Названия компаний не указываются.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом президент отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала принятые российской стороной решения провокационными, при этом правительство и правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приветствовали возможность безвизовых поездок грузинских граждан в РФ и прямых рейсов.

Визовый режим с Грузией был введен по решению российских властей в 2000 году. При этом Грузия отменила визы для россиян с 2012 года. Согласно грузинскому законодательству, граждане России могут посещать страну без виз и находиться в республике до одного года. Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны Тбилиси в 2008 году после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий