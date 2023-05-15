Грузия ожидает до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией

ТБИЛИСИ, 15 мая. /ТАСС/. Сфера туризма Грузии получит прибыль от $300 до 400 млн в год после того, как будет восстановлено авиасообщение с РФ. Об этом в понедельник заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.

"В сфере туризма мы ожидаем эффекта примерно от $300 до 400 млн в течение одного года после того, как будут восстановлены полеты (с РФ - прим. ТАСС)", - сказал Давиташвили.

Агентство гражданской авиации Грузии ранее в понедельник сообщило, что к ним уже обратились несколько российских авиакомпаний за разрешением начать выполнять полеты. Как уточнил Давиташвили, всего три авиакомпании обратились к грузинским властям за таким разрешением. Названия компаний не указываются.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом президент отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала принятые российской стороной решения провокационными, при этом правительство и правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приветствовали возможность безвизовых поездок грузинских граждан в РФ и прямых рейсов.