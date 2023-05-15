В Стамбул из Москвы можно улететь за 3,5 тысячи рублей

В турагентствах обращают внимание на падение стоимости перелета в Стамбул. В ближайшие дни из Москвы в крупнейший город Турции можно улететь за 3,5 тыс. руб. в один конец.

© tourdom.ru

В частности, если вылетать 16 или 17 мая, такие цены можно найти у авиакомпании «Азимут». Чуть дороже, за 3,9 тыс. руб., предлагает билеты «Победа», причем доплата за провоз багажа символическая – 1 тыс. руб.

Весьма экономно можно улететь в Стамбул и «Аэрофлотом»: билеты на 16 мая предлагаются за 6,5 тыс. руб., на 17-е – за 7,4 тыс., причем в тариф уже включена перевозка чемодана.

Перелет в обе стороны обойдется в 14 тыс. руб. Такие тарифы, в частности, анонсировали на период с 16 по 23 мая авиакомпании «Победа» и «Азимут».

Кресла на рейсах Tailwind c 20-го по 27-е число можно забронировать за 18 тыс. руб. Перевозчик включил в тариф перевозку багажа. Дорога из Москвы в Стамбул займет 4 часа, обратный путь – 3.5 часа.

Цены на перелет из Москвы в Анталью тоже радуют туристов. С 17 по 24 мая «Победа» предлагает слетать на турецкий курорт за 16 тыс. руб. Доплата за провоз чемодана минимальна – 2,5 тыс. руб.

С 18 по 25 мая минимальную цену (19 тыс. руб.) дает авиакомпания Red Wings, за 20 тыс. повезет пассажиров в тот же период S7 Airlines.

Билеты с вылетом в конце мая продаются дороже. В частности, перелет Москва – Стамбул – Москва с 23 по 30 мая обойдется как минимум в 22 тыс. руб. Дорога из Москвы в Анталью в обе стороны предлагается по цене от 23 тыс. руб.