Рейс по маршруту Санкт-Петербург-Шанхай запустят с 6 июня

Посольство России в Китае сообщило о возобновлении авиасообщения по маршруту Санкт-Петербург – Шанхай с 6 июня 2023 года. Последний раз рейсы по этому маршруту осуществлялись в 2019 году.

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Отмечается, что перелеты из аэропорта Пулково будут выполняться трижды в неделю. Прилет рейса из Шанхая запланирован в 21:05, а первый самолет из Санкт-Петербурга приземлится в аэропорту Пудун в 23:05.