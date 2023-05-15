$77.20+1.3284.25+1.36

Рейс по маршруту Санкт-Петербург-Шанхай запустят с 6 июня

Посольство России в Китае сообщило о возобновлении авиасообщения по маршруту Санкт-Петербург – Шанхай с 6 июня 2023 года. Последний раз рейсы по этому маршруту осуществлялись в 2019 году.

Рейс по маршруту Санкт-Петербург-Шанхай запустят с 6 июня
© ТВ БРИКС

Отмечается, что перелеты из аэропорта Пулково будут выполняться трижды в неделю. Прилет рейса из Шанхая запланирован в 21:05, а первый самолет из Санкт-Петербурга приземлится в аэропорту Пудун в 23:05.

Между Россией и Китаем постепенно восстанавливается авиасообщение. Рейсы по многим маршрутам были возобновлены в этом году, после улучшения эпидемиологической ситуации в КНР.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий