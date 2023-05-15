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Власти Чили отменили въездные ограничения по COVID-19 для россиян

Власти Чили полностью отменили все ограничения на въезд для иностранных туристов, включая граждан России, в связи с COVID-19. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Министерства здравоохранения Чили.

Власти Чили отменили въездные ограничения для россиян
© unsplash.com

По официальному заявлению ведомства, План охраны границ, который был введен в стране в связи с распространением коронавируса, прекратил свое действие с 9 мая. Такое решение было принято после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении чрезвычайной ситуации общественного здравоохранения международного значения, вызванной вирусом SARS-CoV2.

Азиатские страны, куда можно поехать без визы

Теперь путешественникам, приезжающим в эту популярную пляжную латиноамериканскую страну, не требуется предоставлять сертификаты о вакцинации против коронавируса или результаты ПЦР-тестов.

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