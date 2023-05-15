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В Сочи замечены агрессивные медведи: как себя вести

В интернете появились видео с растерзанными свиньями. Сообщается, что на них напал медведь в поисках пищи. Специалисты дали инструкцию по поведению в лесу, если вам встретился медведь.

В Сочи замечены агрессивные медведи: как себя вести
© РИА "ФедералПресс"

Случаи нападения медведей в Сочи участились. Туристы сообщают об инциденте в селе Третья рота, где обедом косолапого стала коза, пишет sochi1.ru.

«Медведей все чаще замечают не только в удаленных населенных пунктах, но и в пригороде Большого Сочи. Животные выходят к людям в поисках пропитания», – сообщили в нацпарке Сочи.

Для группы людей медведи не представляют опасности, потому что обычно не подходят близко к шумным компаниям, их можно увидеть издалека и избежать встречи. Специалисты также рекомендуют не прикармливать мишек, чтобы они потом не нападали на людей, требуя «законной» пищи.

Ни в коем случае нельзя фотографировать или гладить медвежат. Если вы случайно оказались рядом с ними, немедленно уходите. Защищая свое потомство, медведица может убить.

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