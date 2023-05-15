$77.20+1.3284.25+1.36

Между Сахалином и Китаем возобновится воздушное сообщение

Авиакомпания «Аврора» после длительного перерыва открывает международный маршрут из Южно-Сахалинска в Харбин. При отсутствии прямого сообщения с другими аэропортами Азии эти рейсы предоставят пассажирам выбор стыковок в другие страны.

Между Сахалином и Китаем возобновится воздушное сообщение
© РЖД-Партнер

Прямой рейс будет осуществляться с 6 июня 1 раз в неделю на воздушном судне DHC-8-Q400.

Полеты из Южно-Сахалинска в Харбин за счет выбора стыковок дают возможность отправиться в Южную Корею, Японию и другие страны. Например, расписание рейса позволит сахалинцам, желающим посетить Японию, уже через 1,5 часа после прибытия самолета вылететь в Токио. Такие же стыковки существуют и на направлении Харбин - Сеул.

«Аврора» в настоящее время уже выполняет международные полеты из Хабаровска и Владивостока в Пекин и Харбин. В апреле рейсы авиакомпании из Владивостокского аэропорта в КНР выполнялись до 6 раз в неделю.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий