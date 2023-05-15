Между Сахалином и Китаем возобновится воздушное сообщение

Авиакомпания «Аврора» после длительного перерыва открывает международный маршрут из Южно-Сахалинска в Харбин. При отсутствии прямого сообщения с другими аэропортами Азии эти рейсы предоставят пассажирам выбор стыковок в другие страны.

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Прямой рейс будет осуществляться с 6 июня 1 раз в неделю на воздушном судне DHC-8-Q400.

Полеты из Южно-Сахалинска в Харбин за счет выбора стыковок дают возможность отправиться в Южную Корею, Японию и другие страны. Например, расписание рейса позволит сахалинцам, желающим посетить Японию, уже через 1,5 часа после прибытия самолета вылететь в Токио. Такие же стыковки существуют и на направлении Харбин - Сеул.