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Российские авиакомпании попросили Грузию дать разрешение на полеты в страну

Авиакомпании РФ попросили Агентство гражданской авиации Грузии разрешить полеты в страну.

Российские авиакомпании попросили Грузию дать разрешение на полеты
© Lenta.ru

Российские авиакомпании попросили Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии дать разрешение на полеты в страну. Об этом говорится в заявлении ведомства республики, его приводит ТАСС.

«Сообщаем, что по состоянию на сегодня в Агентство гражданской авиации поступили заявления нескольких [российских] авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией», — говорится в сообщении.

При этом в агентстве не уточнили, какие именно российские авиаперевозчики обратились к грузинским властям.

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