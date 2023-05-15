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Минэкономики Грузии: три авиакомпании РФ запросили рейсы в Тбилиси, Кутаиси и Батуми

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что три российские авиакомпании запросили выполнение рейсов во все международные аэропорты Грузии — в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Об этом сообщает ТАСС. "Что касается российских авиакомпаний, у нас заявки от трех авиакомпаний, но мы изучаем документы и окончательное решение примем на основании критериев", - заявил он. Давиташвили отметил, что решение по заявкам может быть принято уже завтра. Ранее стало известно, что авиакомпании России обратились к Агентству гражданской авиации Министерства экономики Грузии за разрешением начать полеты в республику. О каких именно авиакомпаниях идет речь, не уточняется. Своим указом от 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал положительной отмену РФ визового режима и запрета на рейсы в Грузию.

Минэкономики Грузии: три авиакомпании РФ запросили рейсы в Тбилиси, Кутаиси и Батуми
© Газета.Ru
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