Российские туроператоры нашли выгодную альтернативу Турции

Сейчас туроператоры только на стадии формирования новых туров в Грузию.

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Туроператоры предлагают россиянам направления в Грузию, как альтернативу Турции.

На это повляил рост ценника на туры в Турцию, а также анонсированное открытие прямых авиарейсов из Россию в Грузию и обратно.