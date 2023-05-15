Российские туроператоры нашли выгодную альтернативу Турции
Сейчас туроператоры только на стадии формирования новых туров в Грузию.
Туроператоры предлагают россиянам направления в Грузию, как альтернативу Турции.
На это повляил рост ценника на туры в Турцию, а также анонсированное открытие прямых авиарейсов из Россию в Грузию и обратно.
Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что полеты между РФ и Грузией запустят в течение этого месяца. Осуществлять перевозку же будут «Аэрофлот», «Азимут», «Россия» и Red Wings. Стоимость билета на рейс варьируется от 30 до 40 тысяч рублей.