Эксперт Мусакин объяснил, от чего зависит число туристов в Петербурге

Вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин рассказал, от чего зависит количество туристов, приезжающих в Санкт-Петербург.

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По словам эксперта, число туристов, которые посетят Северную столицу в сезон белых ночей, напрямую зависит от погодных условий. Именно этот фактор является главным для путешественников. Также многие выбирают город с учетом происходящих культурных событий.

При этом Мусакин отметил, что некоторые гости предпочитают посещать Северную столицу в тихое время, когда нет масштабных культурных мероприятий или праздников, так как в это время повышаются цены на проживание и транспорт, передает издание «Невские новости».