Россиянка подхватила тропический вирус и объяснила, как его избежать

«Общественный бассейн в отеле – это источник огромного количества заразы, и обработки тут просто бессильны. Ведь в небольшой гостинице у аэропорта может купаться до 300 человек в день. Чтобы не подхватить тропический вирус, достаточно держать нос над водой, а рот – закрытым», – отмечает туристка.