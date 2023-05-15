Россиянка подхватила тропический вирус и объяснила, как его избежать

Россиянка подхватила в Таиланде тропический вирус и объяснила, как избежать болезни
Российская туристка в Таиланде подхватила опасный вирус. У нее поднялась температура, начался кашель и возникла сильная слабость. Девушка поняла, откуда этот «сюрприз» и предостерегла остальных отдыхающих.
«Общественный бассейн в отеле – это источник огромного количества заразы, и обработки тут просто бессильны. Ведь в небольшой гостинице у аэропорта может купаться до 300 человек в день. Чтобы не подхватить тропический вирус, достаточно держать нос над водой, а рот – закрытым», – отмечает туристка.
Россиянка рассказала, что в бассейне можно подхватить кишечную палочку, ротавирус, возбудителей кожных инфекций, паразитов-криптоспоридий и другие заболевания.
По ее словам, взрослым достаточно легко соблюдать рекомендации, чтобы обезопасить себя от болезней. Но с детьми все гораздо сложнее. Если же инфекцию подхватил ребенок, то он заразит и родителя, пишет «Турпром».