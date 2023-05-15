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Россиянка подхватила в Таиланде тропический вирус и объяснила, как избежать болезни

Российская туристка в Таиланде подхватила опасный вирус. У нее поднялась температура, начался кашель и возникла сильная слабость. Девушка поняла, откуда этот «сюрприз» и предостерегла остальных отдыхающих.

Россиянка подхватила тропический вирус и объяснила, как его избежать
© РИА "ФедералПресс"

«Общественный бассейн в отеле – это источник огромного количества заразы, и обработки тут просто бессильны. Ведь в небольшой гостинице у аэропорта может купаться до 300 человек в день. Чтобы не подхватить тропический вирус, достаточно держать нос над водой, а рот – закрытым», – отмечает туристка.

Россиянка рассказала, что в бассейне можно подхватить кишечную палочку, ротавирус, возбудителей кожных инфекций, паразитов-криптоспоридий и другие заболевания.

По ее словам, взрослым достаточно легко соблюдать рекомендации, чтобы обезопасить себя от болезней. Но с детьми все гораздо сложнее. Если же инфекцию подхватил ребенок, то он заразит и родителя, пишет «Турпром».

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