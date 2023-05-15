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Россиянка побывала в Египте и рассказала о плюсах отсутствия сограждан

Россиянка побывала в Египте и заметила, что долгое отсутствие сограждан из-за коронавируса пошло на пользу местным курортам. О плюсах Шарм-эш-Шейха Татьяна Шелих рассказала на портале «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Россиянка побывала в Египте и рассказала о плюсах отсутствия сограждан
© Lenta.ru

По ее словам, сейчас российские туристы являются самыми желанными в Египте, а русский язык стал основным для общения с иностранцами. Кроме того, отмечает Шелих, новое поколение обслуживающего персонала не знает русский мат и не делает женщинам сомнительные комплименты.

«Как же это радует. Сейчас у нашего "тагила" не хватит денег на отдых в Египте, и есть надежда, что египтян не испортят отдыхающие. Так что наше отсутствие помогло очиститься местным от пошлости», — заявила читательница портала.

При этом туристка отметила, что из-за пандемии коронавируса многие египетские отели закрылись, а в оставшихся наблюдаются проблемы с техникой. Кроме того, питание на курортах стало хуже, а продукты подорожали. К плюсам Шарм-эш-Шейха она отнесла чистую воду в море.

«В отсутствие людей вода очистилась. Возле коралловых островков стало много рыб, и они стали крупнее. Обязательно купите маску, такую красоту вы только на Мальдивах увидите, но за значительно большие деньги», — заключила Шелих.

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