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Власти Грузии не намерены восстанавливать железнодорожное сообщение с Россией

В Тбилиси не намерены поднимать вопрос восстановления железнодорожного сообщения с Россией. Об этом сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, сообщает Sputnik Грузия. "Вопрос железнодорожного сообщения не стоит в повестке дня", – отметил Кобахидзе. По его словам, Тбилиси принимает только те решения, которые выгодны для национальных интересов. Поезда между Грузией и Россией не ходят с начала 90-х годов. С 15 мая граждане Грузии могут въезжать на территорию Российской Федерации без виз на срок до 90 дней. Визовый режим был отменен указом российского президента Владимира Путина. Президент республики Саломе Зурабишвили назвала указы Путина "очередной провокацией". Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили положительно оценил отмену Россией визового режима и запрета на авиасообщение между странами.

Власти Грузии не намерены восстанавливать железнодорожное сообщение с Россией
© Газета.Ru
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