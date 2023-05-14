$77.20+1.3284.25+1.36

Недовольный едой пассажир самолета попытался ворваться к пилоту

Пассажир рейса American Airlines оказался недоволен бортовой едой, попытался ворваться в кабину пилота и напал на стюардессу. В результате мужчина пошел под суд, сообщает The Daily Beast.

Недовольный едой пассажир самолета попытался ворваться к пилоту
© Lenta.ru

Уточняется, что инцидент произошел на самолете, следовавшем из Бриджтауна, Барбадос, в Майами, Южная Флорида. Спустя два часа после вылета пассажир Роберт Дэвид Круаза пожаловался бортпроводнику на вегетарианское меню, после чего заявил, что стюардесса была с ним груба.

Разъяренный мужчина потребовал разговора с пилотом по поводу некачественного обслуживания на борту. Дебошир покинул свое кресло и попытался проникнуть в кабину к командиру воздушного судна, пока члены экипажа упрашивали его вернуться на место. В ходе споров он несколько раз толкнул бортпроводницу в плечо. В результате одному из пассажиров пришлось посадить Круаза на сиденье. Оставшуюся часть полета он продолжал жаловаться на стюардесс. После приземления самолета дебошир был задержан. В суде он признал себя виновным в нападении.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий