Эксперт по туризму спрогнозировала удешевление туров по России к лету

Второе. Есть поручение президента об отмене НДС для организаторов туризма. То есть, наши туры сегодня содержат 20% НДС. Если поручение президента будет выполнено, а срок его выполнения составляет 1 июня 2023 года, то наши туры должны подешеветь соответственно на эту сумму».