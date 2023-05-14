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Эксперт по туризму спрогнозировала удешевление туров по России к лету

До 1 июня должно быть выполнено поручение президента РФ по отмене НДС для туроператоров.

Эксперт по туризму спрогнозировала удешевление туров по России к лету
© Unsplash

Это позволит снизить цены на 20%, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» профессор РАНХиГС Галина Дехтярь.

«Пакетные туры — это очень удобно, но тут надо сказать следующее: у нас очень сократилось количество туроператоров. Поэтому сегодня, выбирая поездку, вы должны чётко понимать, через кого вы едете. Это первое.

Второе. Есть поручение президента об отмене НДС для организаторов туризма. То есть, наши туры сегодня содержат 20% НДС. Если поручение президента будет выполнено, а срок его выполнения составляет 1 июня 2023 года, то наши туры должны подешеветь соответственно на эту сумму».

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