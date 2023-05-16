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«Аэрофлот» назначит второй ежедневный рейс Москва-Горно-Алтайск

С 1 июня 2023 года «Аэрофлот» введет второй ежедневный рейс из Москвы в Горно-Алтайск и обратно, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Аэрофлот» назначит второй ежедневный рейс Москва-Горно-Алтайск
© Агентство «Москва»

«Аэрофлот» увеличивает частоту полетов между Москвой и Горно-Алтайском в летние месяцы. С 1 июня на данном направлении появится второй ежедневный рейс SU1518/1519», - говорится в сообщении.

Как уточняется, полеты будут выполняться из терминала В аэропорта Шереметьево на самолетах семейства Airbus A320 и Boeing 737. «Дополнительный рейс позволит пассажирам получить больше возможностей для комфортных перелетов в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул. В аэропорту Шереметьево жители Республики Алтай могут воспользоваться удобными стыковками по всей маршрутной сети группы «Аэрофлот», - пояснили в пресс-службе.

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