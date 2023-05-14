Начало рейсов на Хайнань отложено: туроператоры не договорились

На сайте туроператора «ВАНД» появилось описание туров на Хайнань с прямым перелетом китайской авиакомпанией Hainan Airlines начиная с 12 июня. В сообщении упомянуто о блоках мест на рейсе Москва – Хайкоу HU 765 по средам и пятницам. Были объявлены и слоты: вылет из Шереметьево в 01:50 с прилетом в Хайкоу в 07:00.

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Однако, как рассказал редакции TourDom.ru один из подписчиков, точные сроки начала полетной программы китайского перевозчика в Хайкоу пока неизвестны – на его сайте билеты не продаются.

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Корреспондент TourDom.ru обратился к туроператору «ВАНД» с вопросом, точно ли состоится этот рейс, и получил ответ: компания передумала брать блоки мест в Хайкоу и будет продавать экскурсионные туры в материковый Китай. Причины в «ВАНДе» не привели, но, как выяснила редакция, Hainan Airlines выставила не слишком привлекательные условия, которые были сформулированы нечетко.

Российским туроператорам предложили присылать заявки и либо выкупать самолет в Хайкоу полностью в расчете на субсидии от китайского правительства, либо брать блоки по цене от 700–900 долларов за место. При этом контракт нужно было заключать на целый год без возможности перенести его условия на рейсы в более удобный для туристов аэропорт Санья на южном побережье острова, который сейчас находится на реконструкции. Переговоры с туроператорами затянулись, и, как результат, отложено и начало полетов. В середине марта предполагалось, что рейсы в Хайкоу Hainan Airlines запустит в апреле. Затем сроки перенесли на май, потом и на июнь.

«У нас было предложение от Hainan Airlines, но в условиях неопределенности на российском рынке заключать контракт на блоки мест в Хайкоу сразу на год рискованно – это слишком далекий горизонт планирования. Кроме того, загружать зимой рейс в Хайкоу будет сложно: после открытия аэропорта Саньи он вряд ли окажется жизнеспособен», – прокомментировал ситуацию коммерческий директор IZI Tour Евгений Косинков.

По его мнению, если Hainan Airlines не начнет полеты из Москвы в Хайкоу в июне, то рейсы на этом направлении ставить уже не имеет смысла. Логичнее дождаться завершения реконструкции аэропорта Саньи и открывать их только на этом маршруте. По мнению Евгения Косинкова, рейсы в Санью Hainan Airlines сможет начать в сентябре.