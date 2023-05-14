Названы 3 страны, где большинство россиян получают шенгенские визы

Исследование Schengen Visa Statistics показало, что странами Европейского Союза, которые выдают шенгенские визы гражданам из Российской Федерации стали Финляндия, Испания и Италия. По состоянию на 2022 год на них пришлось 60% всех выданных виз, пишет «Турпром».

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Консульства и визовые центры Шенгенской зоны в 2022 году приняли 687 239 заявлений, 603 955 из них бло одобрено. Италией было выдано 103 099 виз, а Испания предоставила 154 450 виз. Что касается Финляндии, то ею было выдано 112 737 виз.

Дополнительно сообщается, что по состоянию на 2022 год количество заявлений на получение виз, поданных гражданами РФ, увеличилось на 28%. Если сравнивать с 2019 годом, то можно отметить, — в прошлом году россияне подали заявлений на 83,3% меньше.