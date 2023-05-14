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Туристам с шенгенами предлагают облегчить въезд в Африку

Для развития туризма в Африке необходимо упростить въезд в страны континента. В этом уверены эксперты, собравшиеся на выставке Africa's Travel Indaba. Она прошла на этой неделе в ЮАР. Необходимость получать документы в каждое из африканских государств усложняет туристам жизнь.

Туристам с шенгенами предлагают облегчить въезд в Африку
© tourdom.ru

Один из участников панельной дискуссии выставки предложил автоматически разрешать въезд обладателям шенгенов или американских виз. Идея пришлась по вкусу как минимум представителям Южно-Африканской республики – министр туризма Патрисия де Лилль ее поддержала. Очевидцы говорят и о практически единодушном одобрении остальной аудитории – а всего в выставке принимают участие представители 21 страны.

Однако работать нужно не только над этим. Эксперты считают, что африканскому континенту необходимо увеличивать объемы авиаперевозки. Это ещё один ключ к успеху. Однако своими силами многим из стран сделать это сложно. Например, в попытках открыть прямые рейсы в Россию многие из них часто возлагают надежды исключительно на наших перевозчиков.

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