Туристам с шенгенами предлагают облегчить въезд в Африку
Для развития туризма в Африке необходимо упростить въезд в страны континента. В этом уверены эксперты, собравшиеся на выставке Africa's Travel Indaba. Она прошла на этой неделе в ЮАР. Необходимость получать документы в каждое из африканских государств усложняет туристам жизнь.
Один из участников панельной дискуссии выставки предложил автоматически разрешать въезд обладателям шенгенов или американских виз. Идея пришлась по вкусу как минимум представителям Южно-Африканской республики – министр туризма Патрисия де Лилль ее поддержала. Очевидцы говорят и о практически единодушном одобрении остальной аудитории – а всего в выставке принимают участие представители 21 страны.
Однако работать нужно не только над этим. Эксперты считают, что африканскому континенту необходимо увеличивать объемы авиаперевозки. Это ещё один ключ к успеху. Однако своими силами многим из стран сделать это сложно. Например, в попытках открыть прямые рейсы в Россию многие из них часто возлагают надежды исключительно на наших перевозчиков.