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Массовый рост ядовитых краснокнижных грибов отметили в Сочи

В сочинском парке «Дендрарий» впервые отмечен массовый рост гриба решеточника красного. Это редкий ядовитый гриб, занесенный в Красную книгу России. Туристов и сочинцев предупредили об опасности опасности, пишет РИА «Новости».

Массовый рост ядовитых краснокнижных грибов отметили в Сочи
© Мир24

По словам ведущего научного сотрудника ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галины Солтани, наличие таких грибов на курорте – не новость, ранее их отмечали по одной-две штуки. Но в этом году они начали появляться в больших количествах, такой «ковер» из десятков особей – довольно редкое событие.

Солтани считает, что причинами массового роста грибов могут быть высокая влажность, туманы и умеренное весеннее тепло. Ученая отмечает, что решеточника красного можно встретить не только в субтропическом парке, но и в других местах Сочи. Она призвала жителей города и туристов быть внимательными.

«Грибы очень ядовитые, трогать их нельзя. Узнать их можно по внешним признакам, они имеют весьма необычную форму и ярко-выраженный цвет», – объяснила Галина Солтани.

Она добавила, что в местах массового роста этих грибов слышится специфический запах. Краснокнижные грибы будут продолжать расти в Сочи до схода тепла – примерно до ноября.

Решеточник красный представляет собой шаровидную решетку красного цвета. В нем содержится большое количество опасных для человека токсинов. В Красной книге России говорится, что общая численность этого гриба насчитывает порядка 500 особей.

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