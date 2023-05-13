Анапа в новом сезоне примет около 4,5 миллиона туристов

Курорт Анапа в новый высокий сезон ожидает почти 4,5 миллиона гостей. Об этом заявил мэр Василий Швец на встрече с журналистами федеральных и краевых СМИ, в которой участвовали и корреспонденты "РГ".

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Глава администрации муниципалитета отметил, что транспортная логистика в городе комфортна для отдыхающих. В прошлом году запущен Северный обход Анапы, сейчас ведутся работы по его дальнейшему соединению с дорогой из Краснодара в Крым. Трасса значительно улучшит обстановку на дорогах. Также власти будут ходатайствовать об увеличении количества рейсов "Ласточек" из Сочи в Анапу, поскольку скоростная электричка оказалась очень востребована.

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- Анапа всегда была столицей детского, а последнее время уже и семейного отдыха. В этом году у нас открываются две новые детские здравницы, в том числе обновленный лагерь "Юбилейный", который организует четыре смены в сезоне, - рассказал Швец.

По словам инвестора проекта Василия Димоева, который провел для репортеров экскурсию по территории оздоровительного лагеря, он вскоре отметит 50-летний юбилей. Первых школьников расположенный на легендарном Пионерском проспекте объект принял в далеком 1973-м, однако в "нулевые годы" постепенно пришел в запустение, но теперь обрел новую жизнь. На части комплекса проведена масштабная реконструкция. Полностью обновлено внутреннее убранство спальных корпусов, двухэтажного пищеблока на 350 посадочных мест и административного здания, отремонтированы фасады, заменены все сети инженерных коммуникаций. В последние недели перед каникулами в лагере полным ходом рабочие наводят последние штрихи - благоустраивают зоны отдыха, спортплощадки, устанавливают деревянный амфитеатр на 500 мест.

Сейчас лагерь единовременно сможет принимать порядка 400 детей, а когда проект будет полностью завершен, то 2600 до 3000 детей. Первая смену - ребят с Ямала здесь встретят после 20 июня.

Также на встрече с мэром журналисты задали вопросы, связанные со строительством уже наделавшего много шума Всероссийского семейного круглогодичного курорта в районе станицы Благовещенской. Будет ли новый проект похож на знаменитый курорт Дубай? Какова его предварительная стоимость? Будет ли у него отдельная администрация?

- Уверен, курорт "Новая Анапа" будет похож на себя, со своим южным черноморским колоритом, просто в современном исполнении, - отметил Василий Швец. - Проект уже находится в активной фазе. Принято стратегическое решение президентом о его реализации, есть соответствующие резолюция и поручение по результатам заседания Госсовета и совещания с правительством. Постоянно идут консультации, совещания, ситуацию держит на особом контроле вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Сейчас проводятся геологические изыскания, работы по комплексному концептуальному планированию того, что будет находиться на территории. Площадь будущего курорта составит около 1600 гектаров, причем под капитальное строение пойдет только 800 гектаров, остальное - благоустройство пляжей.

Территорией станет руководить управляющая компания, которая будет создана Правительством РФ и администрацией края. Однако никакого жилья и соцобъектов здесь не планируется, поэтому ни о каком дополнительном управлении речи не идет. Предварительно, общий объем инвестиций в строительство задекларирован в триллион рублей.

- По сути, это будет вторая олимпийская стройка, аналог ее приморского кластера, - добавил мэр Анапы. По его мнению, реализация проекта принесет огромную пользу - как для города, так и для всей страны: это тысячи рабочих мест, новые курортные объекты и сопутствующие предприятия, а самое главное - возможность для россиянина отдохнуть на Черном море. Ведь вместимость курорта составит до пяти миллионов человек в год.

Кстати

Безопасность отдыхающих в Анапе в новом курортном сезоне будет обеспечена аппаратно-программным комплексом "Купол" с интеллектуальными видеокамерами с возможностью распознавания лиц, который начал работу в прошлом году. Сейчас он уже включает порядка 1000 камер, которые продолжают самообучение, учатся реагировать на оставленные в местах массового скопления людей предметы, появление бродячих собак на пляжах, "нестандартное" поведение граждан.