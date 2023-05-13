Таиланд усиливает борьбу с туристической мафией

Репрессивные меры для защиты местного туристического бизнеса и избавления от злоупотреблений в сфере индустрии заграничного туризма объявили в Таиланде. При этом в обнаружены следы туристических мафий из КНР и России. О данном факте сообщает русскоязычной аудитории “Турпром”.

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Жителей Поднебесной в Таиланде в основном обвиняют в схеме работы, когда все деньги путешественников возвращаются в Китай. Жителей России обвинили в нелегальной коммерческой деятельности, находясь на продлённых визах.

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Официальные лица ведомства туризма и спорта хотят не допустить возврата денег с “туров с нулевой доходностью” на очень важным для этой страны рынке Китайской Народной Республики. Эти операции рассматриваются как угроза для критической отрасли Таиланда, приносящей заграничную валюту.

Как известно, такие туры привлекают путешественников из Поднебесной в Таиланд ценами ниже себестоимости. Возврат денег получается благодаря тому, что туристы во время них обязаны следовать установленному маршруту. В частности, делая покупки в специально отведённых местах с сильно завышенными ценами. Причём принадлежат эти точки жителям Китайской Народной Республики. Их задача возместить убытки и дать турфирмам ещё большую прибыль, чем обычные туры. Это делается за счёт завышенных цен и жёсткого давления на посетителей в ходе поездки. Таиланд же не получает ничего, кроме толп жителей Поднебесной и урона репутации.

Представители тайского ведомства считают, что бронирование отпуска в Таиланде по цене, которая чересчур хороша, чтобы быть правдой, это афера. Она неизбежно приводит к тому, что приезжающий гость оказывается ограбленным.

Но не только граждане Китайской Народной Республики досаждают Таиланду. Есть проблема и с “мафиозными бандами” из России.

На прошлой неделе Фонгсиамом Микантонгом (Генерал-майором полиции, заместителем командующего туристическими правоохранительными органами) была начата кампания по борьбе с гражданами нашей страны.