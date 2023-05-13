Рейс из Москвы в Анталью задержали на 16 часов

Рейс Turkish Airlines ТК 3739 из Москвы в Анталью сегодня задержали на 16 часов. Изначально он должен был отправиться из Внуково в 02:40, однако из-за технической неисправности перевозчик установил новое время – 19:00.

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По информации одного из подписчиков тг-канала «Крыша ТурДома», самолет не вылетел из-за проблем с двигателем. Экипаж принял решение остаться на земле и вызвал технических специалистов.

Как рассказали пассажиры, о проблеме они узнали уже в салоне, когда самолёт готовился к вылету. В креслах пришлось провести 3 часа, после чего их вернули в аэропорт.

"Мои клиенты сообщили, что просидели все это время в самолете, потом им сказали, что мы никуда не летим, они пошли обратно через границу и забирать багаж", – рассказал «Крыше ТурДома» сотрудник одного из турагентств. Иногородним туристам предоставили гостиницу.

"Запчасти необходимой для ремонта в наличии не оказалось, поэтому пришлось ждать, когда её доставят другим рейсом из Турции. Во время ожидания в салоне самолета бортпроводники разносили горячие и прохладительные напитки, а позже накормили завтраком. Разместили в Салюте на Ленинском. Обед включен плюс по посадочному в аэропорту можно перекусить на 1000 рублей. Может быть всё тянулось медленнее, чем хотелось, но авиакомпания сделала всё возможное. А техника иногда имеет свойство ломаться", - добавил один из пассжиров.

Впрочем, нашлись те, кто решил не ждать, пока самолет починят. По информации из другого агентства, их клиенты попросили представителей Turkish Airlines посадить их на ближайший рейс до Антальи, и те не отказали.