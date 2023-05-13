Турист объяснил, почему австралийцы считают русских сумасшедшими

Российский турист, побывавший в Австралии, объяснил, почему жители этой страны считают русских сумасшедшими.

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Мужчина удивился тому, что в Австралии не снимают дома уличную обувь. По этой причине, когда он снимал свою обувь в гостях, австралийцы смотрели на него как на сумасшедшего. Он отметил, что ему самому было некомфортно после грязной улицы ходить в той же обуви дома.

Австралийцев также поражают курящие русские. В их стране мало курящих людей по причине высоких цен на сигареты, а потому их удивляет количество курильщиков в России.