Турист объяснил, почему австралийцы считают русских сумасшедшими
Российский турист, побывавший в Австралии, объяснил, почему жители этой страны считают русских сумасшедшими.
Мужчина удивился тому, что в Австралии не снимают дома уличную обувь. По этой причине, когда он снимал свою обувь в гостях, австралийцы смотрели на него как на сумасшедшего. Он отметил, что ему самому было некомфортно после грязной улицы ходить в той же обуви дома.
Австралийцев также поражают курящие русские. В их стране мало курящих людей по причине высоких цен на сигареты, а потому их удивляет количество курильщиков в России.
Русские туристы не всегда готовы здороваться с незнакомыми людьми: это еще одна из причин, почему австралийцы считают русских странными. В Австралии принято здороваться со всеми, даже с незнакомцами, сообщает ФАН. Ранее «ФедералПресс» писал, какие российские города являются самыми популярными у туристов.