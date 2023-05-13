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В России в два раза выросли продажи летних туров

Несмотря на то, что стоимость путевок увеличилась в два раза, спрос на покупку туров за границу меньше не стал.

В России в два раза выросли продажи летних туров
© Unsplash

Так, в текущем году средняя стоимость путевок за границу составляет почти 209 тысяч рублей, путешествия по России обойдутся в среднем в 91 тысячу рублей.

Среди всех направлений Турция является самым популярным местом отдыха среди россиян. Продажи билетов в данную страну составляют 48 процентов (в прошлом году этот показатель составлял 33%) от общего числа продаж.

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