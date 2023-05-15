Названы пять лучших стран для поездок россиян в 2023 году
Отмечается, что у предложенных направлений комфортные условия для туристов и бюджетные цены.
Эксперты перечислили страны, в которых отпуск для российских граждан покажется наиболее подходящим и комфортным. Топ лучших стран для отдыха россиян в 2023 году подготовило издание News.ru.
Отмечается, что за основу для рекомендации брались пять показателей: доступность цен, комфортная инфраструктуры, безопасность, дружелюбность местных жителей и властей, а также доступная в РФ логистика.
Первое место безоговорочно остается за Турцией, следом идет Египет, серебро достается ОАЭ. Четвертую строчку взяла Абхазия, а пятерку замыкают Греция и Кипр.