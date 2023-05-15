Названы пять лучших стран для поездок россиян в 2023 году

Отмечается, что у предложенных направлений комфортные условия для туристов и бюджетные цены.

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Эксперты перечислили страны, в которых отпуск для российских граждан покажется наиболее подходящим и комфортным. Топ лучших стран для отдыха россиян в 2023 году подготовило издание News.ru.

Отмечается, что за основу для рекомендации брались пять показателей: доступность цен, комфортная инфраструктуры, безопасность, дружелюбность местных жителей и властей, а также доступная в РФ логистика.