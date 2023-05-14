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Российские туристы чаще других нарушают ПДД на Бали

На курортном острове Бали туристы из России возглавили список нарушителей Правил дорожного движения с участием иностранных гостей. Как сообщило вчера издание Jakarta globe, за последние 2 месяца местная полиция расследовала 171 инцидент, в числе которых в 56 случаях участниками стали россияне.

Российские туристы чаще других нарушают ПДД на Бали
© tourdom.ru

Представитель балийской полиции Стефанус Сатаке Баю также отметил австралийцев, вторых в списке с 10 нарушениями ПДД. За ними следуют немецкие туристы: они 8 раз игнорировали требования по безопасности движения на дорогах. Среди претензий к водителям – отсутствие шлема, игнорирование дорожных знаков, проезд более двух человек на мотоцикле или наличие фальшивых номерных знаков.

Издание напомнило, что при аренде транспортных средств иностранцы должны иметь международные водительские права. Несколько дней назад в Индонезии рассматривали новую норму – возможность управлять скутерами и мотоциклами на Бали только при наличии национальных документов (SIM). При этом дата такого нововведения не была названа.

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