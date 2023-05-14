Российские туристы чаще других нарушают ПДД на Бали

На курортном острове Бали туристы из России возглавили список нарушителей Правил дорожного движения с участием иностранных гостей. Как сообщило вчера издание Jakarta globe, за последние 2 месяца местная полиция расследовала 171 инцидент, в числе которых в 56 случаях участниками стали россияне.

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Представитель балийской полиции Стефанус Сатаке Баю также отметил австралийцев, вторых в списке с 10 нарушениями ПДД. За ними следуют немецкие туристы: они 8 раз игнорировали требования по безопасности движения на дорогах. Среди претензий к водителям – отсутствие шлема, игнорирование дорожных знаков, проезд более двух человек на мотоцикле или наличие фальшивых номерных знаков.