Сколько стоят туры на Северный полюс
Поездка для одного человека обойдётся в полмиллиона рублей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила профессор РАНХиГС Галина Дехтярь.
«На Северный полюс есть очень интересные туры. Другой вопрос, что там это порядка 500 тысяч на человека. Здесь нужна специальная подготовка для такого туризма, потому что путешествие на вертолёте не каждый выдержит, то есть, если вы собрались туда с детьми, то это, конечно, не вариант».
Дехтярь подчеркнула, что, по статистике, 40% российских туристов выбирают Сочи и Краснодарский край, среди зарубежных направлений лидируют Турция, ОАЭ и Египет.
«Есть топ-5, которые идут в продажах у наших турфирм. На первом месте Краснодарский край, далее Казань, Дагестан, Калининград и Санкт-Петербург. Что касается зарубежных поездок, то тут лидирует Турция — 42% туристов выбирают её. Эмираты выбирают 24%, Египет — 20%».
Большим спросом у россиян стали пользоваться речные круизы, отметила эксперт по туризму.