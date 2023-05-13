$77.20+1.3284.25+1.36

Сколько стоят туры на Северный полюс

Поездка для одного человека обойдётся в полмиллиона рублей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила профессор РАНХиГС Галина Дехтярь.

Сколько стоят туры на Северный полюс
© Unsplash

«На Северный полюс есть очень интересные туры. Другой вопрос, что там это порядка 500 тысяч на человека. Здесь нужна специальная подготовка для такого туризма, потому что путешествие на вертолёте не каждый выдержит, то есть, если вы собрались туда с детьми, то это, конечно, не вариант».

Дехтярь подчеркнула, что, по статистике, 40% российских туристов выбирают Сочи и Краснодарский край, среди зарубежных направлений лидируют Турция, ОАЭ и Египет.

«Есть топ-5, которые идут в продажах у наших турфирм. На первом месте Краснодарский край, далее Казань, Дагестан, Калининград и Санкт-Петербург. Что касается зарубежных поездок, то тут лидирует Турция — 42% туристов выбирают её. Эмираты выбирают 24%, Египет — 20%».

Большим спросом у россиян стали пользоваться речные круизы, отметила эксперт по туризму.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий