Сколько стоят туры на Северный полюс

«На Северный полюс есть очень интересные туры. Другой вопрос, что там это порядка 500 тысяч на человека. Здесь нужна специальная подготовка для такого туризма, потому что путешествие на вертолёте не каждый выдержит, то есть, если вы собрались туда с детьми, то это, конечно, не вариант».